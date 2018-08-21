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Cor. dello Sport: retroscena, migliaia di fiorentini avevano comprato il biglietto per Sampdoria-Fiorentina

Erano duemila i tifosi viola che avevano acquistato il biglietto per Sampdoria-Fiorentina. E' Il Corriere dello Sport a svelare questo retroscena. I fiorentini erano pronti a partire in massa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2018 09:56
Cor. dello Sport: retroscena, migliaia di fiorentini avevano comprato il biglietto per Sampdoria-Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola
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Erano duemila i tifosi viola che avevano acquistato il biglietto per Sampdoria-Fiorentina. E' Il Corriere dello Sport a svelare questo retroscena. I fiorentini erano pronti a partire in massa.

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