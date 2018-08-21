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Cor. dello Sport: questo il numero di tifosi per Fiorentina-Chievo

Circa ventimila i tifosi sono attesi al Franchi per Fiorentina-Chievo. Siamo in piena estate, e molti si trovano ancora in ferie. Nonostante ciò, la presenza dei tifosi allo stadio domenica sera (ore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2018 10:07
Cor. dello Sport: questo il numero di tifosi per Fiorentina-Chievo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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Circa ventimila i tifosi sono attesi al Franchi per Fiorentina-Chievo. Siamo in piena estate, e molti si trovano ancora in ferie. Nonostante ciò, la presenza dei tifosi allo stadio domenica sera (ore 20.30) sarà buona. A riportarlo è Il Corriere dello Sport. 

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