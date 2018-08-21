Cor. dello Sport: questo il numero di tifosi per Fiorentina-Chievo
Circa ventimila i tifosi sono attesi al Franchi per Fiorentina-Chievo. Siamo in piena estate, e molti si trovano ancora in ferie. Nonostante ciò, la presenza dei tifosi allo stadio domenica sera (ore...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2018 10:07
Circa ventimila i tifosi sono attesi al Franchi per Fiorentina-Chievo. Siamo in piena estate, e molti si trovano ancora in ferie. Nonostante ciò, la presenza dei tifosi allo stadio domenica sera (ore 20.30) sarà buona. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.