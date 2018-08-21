Cor. dello Sport: questo il numero di tifosi per Fiorentina-Chievo

Circa ventimila i tifosi sono attesi al Franchi per Fiorentina-Chievo. Siamo in piena estate, e molti si trovano ancora in ferie. Nonostante ciò, la presenza dei tifosi allo stadio domenica sera (ore...

A cura di Redazione Labaroviola 21 agosto 2018 10:07

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole

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