Cor. dello Sport: le condizioni di Benassi. La Fiorentina punta alla prudenza? Domenica...
Per Benassi non ci saranno altri accertamenti medici, anche perché la sosta di campionato è vicina e la Fiorentina potrebbe scegliere di tenerlo a riposo anche domenica per farlo recuperare. Lo ripor...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 09:39
Per Benassi non ci saranno altri accertamenti medici, anche perché la sosta di campionato è vicina e la Fiorentina potrebbe scegliere di tenerlo a riposo anche domenica per farlo recuperare. Lo riporta Il Corriere dello Sport. Marco Benassi, infatti, è stato sostituito al 33′ della partita contro l’Atalanta a causa di un problema plantare a sinistra.