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Cor. dello Sport: le condizioni di Benassi. La Fiorentina punta alla prudenza? Domenica...

Per Benassi non ci saranno altri accertamenti medici, anche perché la sosta di campionato è vicina e la Fiorentina potrebbe scegliere di tenerlo a riposo anche domenica per farlo recuperare.  Lo ripor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 09:39
Cor. dello Sport: le condizioni di Benassi. La Fiorentina punta alla prudenza? Domenica... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Rassegna Stampa
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Per Benassi non ci saranno altri accertamenti medici, anche perché la sosta di campionato è vicina e la Fiorentina potrebbe scegliere di tenerlo a riposo anche domenica per farlo recuperare.  Lo riporta Il Corriere dello Sport. Marco Benassi, infatti, è stato sostituito al 33′ della partita contro l’Atalanta a causa di un problema  plantare a sinistra.

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