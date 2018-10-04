Cor. dello Sport: le condizioni di Benassi. La Fiorentina punta alla prudenza? Domenica...

Per Benassi non ci saranno altri accertamenti medici, anche perché la sosta di campionato è vicina e la Fiorentina potrebbe scegliere di tenerlo a riposo anche domenica per farlo recuperare. Lo ripor...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2018 09:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi

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