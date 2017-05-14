Coppa Italia, il prossimo anno la Fiorentina sarà ufficialmente tra le prime otto

Grazie alla sconfitta del Torino, la Fiorentina sarà inserita direttamente agli ottavi di finale del prossimo anno..

Nonostante ci siano da giocare ancora due partite di campionato, la Fiorentina sa già di partecipare ufficialmente agli ottavi di Coppa Italia del prossimo anno. Il piccolo traguardo è stato raggiunto grazie alla vittoria contro la Lazio e alla sconfitta del Torino contro il Napoli.

I viola potranno dunque iniziare il torneo a Gennaio anziché ad Agosto.