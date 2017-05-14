Coppa Italia, il prossimo anno la Fiorentina sarà ufficialmente tra le prime otto
Grazie alla sconfitta del Torino, la Fiorentina sarà inserita direttamente agli ottavi di finale del prossimo anno..
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2017 17:58
Nonostante ci siano da giocare ancora due partite di campionato, la Fiorentina sa già di partecipare ufficialmente agli ottavi di Coppa Italia del prossimo anno. Il piccolo traguardo è stato raggiunto grazie alla vittoria contro la Lazio e alla sconfitta del Torino contro il Napoli.
I viola potranno dunque iniziare il torneo a Gennaio anziché ad Agosto.