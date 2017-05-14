Labaro Viola

Coppa Italia, il prossimo anno la Fiorentina sarà ufficialmente tra le prime otto

Grazie alla sconfitta del Torino, la Fiorentina sarà inserita direttamente agli ottavi di finale del prossimo anno..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2017 17:58
Coppa Italia, il prossimo anno la Fiorentina sarà ufficialmente tra le prime otto -
News
Fiorentina
Coppa Italia
Condividi

Nonostante ci siano da giocare ancora due partite di campionato, la Fiorentina sa già di partecipare ufficialmente agli ottavi di Coppa Italia del prossimo anno. Il piccolo traguardo è stato raggiunto grazie alla vittoria contro la Lazio e alla sconfitta del Torino contro il Napoli.

I viola potranno dunque iniziare il torneo a Gennaio anziché ad Agosto.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok