Coppa Italia, Italiano cambia e mette Milenkovic, Torreira e Gonzalez: sarà una lotta in lingua serba

Milenkovic pronto ad affrontare il suo ex compagno ed amico Vlahovic

Tre cambi certi dal primo minuto, uno per reparto: Milenkovic, Torreira e Nico Gonzalez saranno le novità di Italiano nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore, squalificato nella trasferta con il Sassuolo, riprenderà il suo posto e sostituirà Quarta. Milenkovic affronterà l'amico-avversario Vlahovic e sarà un bel confronto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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