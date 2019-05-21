Copa America, Scaloni convoca Capitan Pezzella. Out Icardi, dentro Lautaro
Di seguito i convocati dell'Argentina scelti dal mister albiceleste Scaloni. C'è Pezzella, sorprende l'esclusione di Icardi:
21 maggio 2019 19:42
Portieri: Armani (River Plate), Andrada (Boca Juniors), Marchesin (Club America).
Difensori: Acuna (Sporting), Casco (River Plate), Foyth (Tottenham), Funes Mori (Villarreal), Otamendi (Manchester City), Pezzella (Fiorentina), Saravia (Racing), Tagliafico (Ajax).
Centrocampisti: De Paul (Udinese), Di Maria (Paris Saint Germain), Lo Celso (Betis), Palacios (River Plate), Paredes (Paris Saint Germain), Pereyra (Watford), Rodriguez (Club America).
Attaccanti: Aguero (Manchester City), Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Messi (Barcellona), Suarez (River Plate).