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Convocati viola per il Sassuolo: ancora out Thereau. Prima volta per un giovane portiere

Questi i convocati da Mister Stefano Pioli per la trasferta di Reggio Emilia dove la Fiorentina Sabato (ore 18.00) giocherà contro il Sassuolo di Beppe Iachini:Benassi, Biraghi, Brancolini (33), Cerof...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 17:18
Convocati viola per il Sassuolo: ancora out Thereau. Prima volta per un giovane portiere - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questi i convocati da Mister Stefano Pioli per la trasferta di Reggio Emilia dove la Fiorentina Sabato (ore 18.00) giocherà contro il Sassuolo di Beppe Iachini:

Benassi, Biraghi, Brancolini (33), Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Gori, Laurini, Milenkovic, Olivera, Petko, Ranieri, Saponara, Simeone, Veretout, Vitor Hugo.

Ancora out Thereau, Badelj e gli squalificati Sportiello e Pezzella.

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