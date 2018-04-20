Convocati viola per il Sassuolo: ancora out Thereau. Prima volta per un giovane portiere
Questi i convocati da Mister Stefano Pioli per la trasferta di Reggio Emilia dove la Fiorentina Sabato (ore 18.00) giocherà contro il Sassuolo di Beppe Iachini:Benassi, Biraghi, Brancolini (33), Cerof...
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 17:18
Questi i convocati da Mister Stefano Pioli per la trasferta di Reggio Emilia dove la Fiorentina Sabato (ore 18.00) giocherà contro il Sassuolo di Beppe Iachini:
Benassi, Biraghi, Brancolini (33), Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Gori, Laurini, Milenkovic, Olivera, Petko, Ranieri, Saponara, Simeone, Veretout, Vitor Hugo.
Ancora out Thereau, Badelj e gli squalificati Sportiello e Pezzella.