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Convocati viola, Pioi chiama 24 calciatori. Fuori il solo infortunato Norgaard..

Sono 24 i calciatori convocati.La lista dei viola chiamati dal tecnico Pioli per la sfida contro il Cagliari: Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Vitor Hu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2018 16:22
Convocati viola, Pioi chiama 24 calciatori. Fuori il solo infortunato Norgaard.. - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Sono 24 i calciatori convocati.

La lista dei viola chiamati dal tecnico Pioli per la sfida contro il Cagliari: Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Vitor Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau, Veretout, Vlahovic.

Fonte: Violachannel

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