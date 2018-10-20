Convocati viola, Pioi chiama 24 calciatori. Fuori il solo infortunato Norgaard..
Sono 24 i calciatori convocati.La lista dei viola chiamati dal tecnico Pioli per la sfida contro il Cagliari: Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Vitor Hu...
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2018 16:22
Sono 24 i calciatori convocati.
La lista dei viola chiamati dal tecnico Pioli per la sfida contro il Cagliari: Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Vitor Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau, Veretout, Vlahovic.
Fonte: Violachannel