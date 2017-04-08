Convocati Sampdoria: out Sala e Muriel per la partita contro la Fiorentina...

La lista completa dei giocatori di mister Giampaolo

Sono questi i convocati da mister Giampaolo per Sampdoria-Fiorentina, in programma domani a Marassi ore 12.30 nel lunch match. Nella partita saranno assenti Sala e Luis Muriel pedine fondamentali per lo scacchiere blucerchiato questa la lista completa dei locali:

Portieri: Falcone, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Silvestre, Simic, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Tessiore, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Quagliarella, Schick.