Labaro Viola

Convocati Sampdoria: out Sala e Muriel per la partita contro la Fiorentina...

La lista completa dei giocatori di mister Giampaolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2017 19:29
Convocati Sampdoria: out Sala e Muriel per la partita contro la Fiorentina... -
News
Sampdoria
Muriel
Condividi

Sono questi i convocati da mister Giampaolo per Sampdoria-Fiorentina, in programma domani a Marassi ore 12.30 nel lunch match. Nella partita saranno assenti Sala e Luis Muriel pedine fondamentali per lo scacchiere blucerchiato questa la lista completa dei locali:

Portieri: Falcone, Puggioni, Viviano.
Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Silvestre, Simic, Skriniar.
Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Tessiore, Torreira.
Attaccanti: Budimir, Quagliarella, Schick.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok