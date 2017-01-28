Convocati: out Tatarusanu, qui il comunicato per il portiere. La lista completa per Fiorentina-Genoa
Con Tatarusanu out domani esordirà Sportiello
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2017 14:02
La lista dei viola convocati per Fiorentina-Genoa in programma domani al Franchi ore 15.00:
Astori, Badelj, Bernardeschi, Cerofolini (numero 22), Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.
"Report medico: ACF Fiorentina comunica che l’atleta Ciprian TATARUSANU non sarà disponibile per la gara di domani contro il Genoa a seguito di lombalgia comparsa durante l’allenamento di oggi. Gli accertamenti già eseguiti hanno escluso patologie significative, tuttavia sono necessari riposo e cure del caso per ridurre la sintomatologia dolorosa."