Convocati: out Kalinic, Chiesa ok. Mlakar in lista...

I convocati per Pescara-Fiorentina

Questi i convocati viola che partiranno per Pescara, Kalinic non recupera così come Gonzalo e Dragowski. Astori e Bernardeschi sono squalificati. La lista:

Badelj, Baroni (28), Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar (32), Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.

Tanti i giovani per Pescara: Baroni, Cerofolini, Maistro, Mlakar. Oltre al solito Chiesa e Satalino che spesso siede in panchina con la prima squadra agli ordini di mister Sousa