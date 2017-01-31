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Convocati: out Kalinic, Chiesa ok. Mlakar in lista...

I convocati per Pescara-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2017 16:42
Convocati: out Kalinic, Chiesa ok. Mlakar in lista... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questi i convocati viola che partiranno per Pescara, Kalinic non recupera così come Gonzalo e Dragowski. Astori e Bernardeschi sono squalificati. La lista:

Badelj, Baroni (28), Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar (32), Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.

Tanti i giovani per Pescara: Baroni, Cerofolini, Maistro, Mlakar. Oltre al solito Chiesa e Satalino che spesso siede in panchina con la prima squadra agli ordini di mister Sousa

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