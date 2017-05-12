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Convocati, out Badelj per infortunio. Ci sono Bernardeschi e Mlakar

All'indomani della partita contro la Lazio, la Fiorentina fa sapere i convocati tramite il proprio sito ufficiale. Oltre Gonzalo squalificato e Badelj out per infortunio, saranno tutti presenti.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2017 16:36
Convocati, out Badelj per infortunio. Ci sono Bernardeschi e Mlakar - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Astori, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragowski, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Reimao, Salcedo, Sanchez , Saponara, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Valero e Vecino.

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