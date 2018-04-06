Labaro Viola

Convocati Fiorentina, Sottil e Lo Faso partono per Roma. Ancora out Thereau

Come scritto su sito ufficiale della Fiorentina, ecco i convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani contro la Roma:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2018 15:47
Convocati Fiorentina, Sottil e Lo Faso partono per Roma. Ancora out Thereau -
News
Convocati
Condividi

Benassi, Biraghi, Cerofolini, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Hrstov, Pezzella, Saponara, Simeone, Sottil, Sportiello, Veretout, Vitor Hugo.

Soddisfazione dunque per Sottil che viene chiamato dopo numerose prestazioni positive. Purtroppo ancora out Thereau dopo i fastidi al polpaccio rimediati contro il Torino

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok