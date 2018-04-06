Convocati Fiorentina, Sottil e Lo Faso partono per Roma. Ancora out Thereau
Come scritto su sito ufficiale della Fiorentina, ecco i convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani contro la Roma:
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2018 15:47
Benassi, Biraghi, Cerofolini, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Hrstov, Pezzella, Saponara, Simeone, Sottil, Sportiello, Veretout, Vitor Hugo.
Soddisfazione dunque per Sottil che viene chiamato dopo numerose prestazioni positive. Purtroppo ancora out Thereau dopo i fastidi al polpaccio rimediati contro il Torino