Convocati Fiorentina: Gosens e Fazzini ancora fuori. Fagioli ha recuperato ed è disponibile

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di oggi pomeriggio contro l’Hellas Verona. Mister Paolo Vanoli dovrà fare ancora a meno di Gosens e Fazzini che non hanno recuperato dai rispettivi fastidi. Fagioli invece ha smaltito la botta al piede ed è disponibile per la partita di oggi. Questo l’elenco completo:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOUAME Kouakou Christian Michael

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia