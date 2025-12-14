Convocati Fiorentina: Gosens e Fazzini ancora fuori. Fagioli ha recuperato ed è disponibile

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di oggi pomeriggio contro l’Hellas Verona. Mister Paolo Vanoli dovrà fare ancora a meno di Gosens e Fazzini che non hanno recuperato dai rispettivi fastidi. Fagioli invece ha smaltito la botta al piede ed è disponibile per la partita di oggi. Questo l’elenco completo:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GUDMUNDSSON Albert
8) KEAN Moise Bioty
9) KOUAME Kouakou Christian Michael
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia