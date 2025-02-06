Convocati Fiorentina: Cataldi e Colpani recuperano, Adli è out. Presenti anche Caprini, Harder e Rubino
Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di stasera tra Fiorentina e Inter. Non ci saranno i nuovi acquisti visto che non potranno giocare da regolamento considerato ch...
Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di stasera tra Fiorentina e Inter. Non ci saranno i nuovi acquisti visto che non potranno giocare da regolamento considerato che la partita riprenderà dal momento in cui era stata interrotta dopo il malore di Bove, e di conseguenza potranno giocare solo i calciatori che erano tesserati al primo Dicembre.
Oltre a loro sarà assente anche Yacine Adli, mentre a mitigare l'emergenza a centrocampo c'è il recupero di Danilo Cataldi che era assente ormai da diverse settimane. Recuperato anche Colpani dalla botta alla caviglia, ci saranno pure 3 primavera come Rubino, Caprini e Harder.
La lista dei convocati viola per la partita contro l'Inter, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Franchi:
1) BELTRÁN Lucas
2) CAPRINI Maat Daniel
3) CATALDI Danilo
4) COLPANI Andrea
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) HARDER Jonas
11) KEAN Bioty Moise
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARTINELLI Tommaso (P)
14) MORENO Matías Agustín
15) PARISI Fabiano
16) PONGRAČIĆ Marin
17) RANIERI Luca
18) RICHARDSON Michael Amir Junior
19) RUBINO Tommaso
20) TERRACCIANO Pietro (P)
https://www.labaroviola.com/inzaghi-furioso-per-lorario-di-fiorentina-inter-lo-avevano-rassicurato-che-si-sarebbe-giocato-alle-1830/287855/