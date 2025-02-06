Convocati Fiorentina: Cataldi e Colpani recuperano, Adli è out. Presenti anche Caprini, Harder e Rubino

Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di stasera tra Fiorentina e Inter. Non ci saranno i nuovi acquisti visto che non potranno giocare da regolamento considerato ch...

Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di stasera tra Fiorentina e Inter. Non ci saranno i nuovi acquisti visto che non potranno giocare da regolamento considerato che la partita riprenderà dal momento in cui era stata interrotta dopo il malore di Bove, e di conseguenza potranno giocare solo i calciatori che erano tesserati al primo Dicembre.

Oltre a loro sarà assente anche Yacine Adli, mentre a mitigare l'emergenza a centrocampo c'è il recupero di Danilo Cataldi che era assente ormai da diverse settimane. Recuperato anche Colpani dalla botta alla caviglia, ci saranno pure 3 primavera come Rubino, Caprini e Harder.

La lista dei convocati viola per la partita contro l'Inter, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Franchi:

1) BELTRÁN Lucas

2) CAPRINI Maat Daniel

3) CATALDI Danilo

4) COLPANI Andrea

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) HARDER Jonas

11) KEAN Bioty Moise

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) PARISI Fabiano

16) PONGRAČIĆ Marin

17) RANIERI Luca

18) RICHARDSON Michael Amir Junior

19) RUBINO Tommaso

20) TERRACCIANO Pietro (P)

INZAGHI FURIOSO

https://www.labaroviola.com/inzaghi-furioso-per-lorario-di-fiorentina-inter-lo-avevano-rassicurato-che-si-sarebbe-giocato-alle-1830/287855/