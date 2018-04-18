Convocati Fiorentina, ancora out Thereau, Pioli ne porta 4 dalla Primavera

Come si legge dal sito ufficiale della Fiorentina Violachannel, Pioli dovrà ancora fare a meno di Thereau contro la Lazio

Come si legge dal sito ufficiale della Fiorentina Violachannel, Pioli dovrà ancora fare a meno di Thereau contro la Lazio. Oltre al francese, non ci saranno anche Lo Faso e Badelj. Opportunità invece per Gori, Ranieri, Cerofolini e Hristov, 4 giovane della Pimavera che stanno dimostrando grandi cose nella loro categoria. Ecco l'elenco completo:

Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Gori, Laurini, Milenkovic, Olivera, Petko, Pezzella, Ranieri, Saponara, Simeone, Sportiello, Veretout, Vitor Hugo.