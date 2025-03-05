Convocati della Fiorentina per il Panathinaikos: ancora out Adli e Folorunsho. C'è Kean

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino in vista della gara di andata degli ottavi di Conference contro il Panathinaikos. Oltre ai fuori lista Cher Ndour e Pablo Marí, m...

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino in vista della gara di andata degli ottavi di Conference contro il Panathinaikos. Oltre ai fuori lista Cher Ndour e Pablo Marí, mancano ancora all'appello Yacine Adli e Micheal Folorunsho. Di seguito la lista completa.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Baroncelli, Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Cataldi, Fagioli, Harder, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo