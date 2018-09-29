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Convocati anti Atalanta, Vlahovic c'è, ancora out Sottil

La lista dei convocati viola per la sfida contro l'Atalanta: ancora out Sottil, presente il talento Serbo Dusan Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 15:56
Convocati anti Atalanta, Vlahovic c'è, ancora out Sottil - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
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La lista dei convocati viola per la sfida contro l'Atalanta:

Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Veretout, Vlahovic.

A riportarlo è il sito ufficiale della Fiorentina Violachannel.TV

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