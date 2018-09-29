Convocati anti Atalanta, Vlahovic c'è, ancora out Sottil
La lista dei convocati viola per la sfida contro l'Atalanta: ancora out Sottil, presente il talento Serbo Dusan Vlahovic
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 15:56
La lista dei convocati viola per la sfida contro l'Atalanta:
Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Veretout, Vlahovic.
A riportarlo è il sito ufficiale della Fiorentina Violachannel.TV