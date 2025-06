Continuano i lavori per il restyling del Franchi, un mega ponteggio ricopre la tribuna (FOTO)

Stanno andando avanti i lavori di riqualificazione del Franchi che in questi mesi senza partite dovrebbero subire una vera e propria accelerazione. Proprio per questo la Fiorentina ha chiesto alla Lega di Serie A di giocare le prime due partite di Serie A lontana dalle mura amiche. Come possiamo vedere dalle immagini e come da programma i lavori in questo momento si stanno concentrando non sulla realizzazione della nuova curva Fiesole, ma anche sulla riqualificazione della tribuna. Infatti è apparsa una mega impalcatura a coprire la tribuna, oltre a quella già presente anche intorno alla torre di Maratona. Vedremo a che punto saranno i lavori alla ripresa del campionato