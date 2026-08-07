Conti: "Sono contento del mercato di Paratici. Ad Antognoni dico: ripensaci, sei la Fiorentina"

Le parole del conduttore fiorentino sui temi di casa viola

Carlo Conti è stato intervistato da Intoscana.it, dove ha parlato della Fiorentina, dalle mosse di mercato fino alla querelle che ha coinvolto Giancarlo Antognoni e la società viola.

Sul mercato: "Sono contento del mercato di Paratici. Come non ero un catastrofista l'anno scorso, ora dico attenzione, perché sento qualcuno parlare di zona Champions. Andiamo gradino per gradino. Adesso il "Grosso" viene in campo. Però sarà un bellissimo modo festeggiare i 100 anni di questa squadra.

"Sogno scudetto nei prossimi 5 anni: "Per me sarebbe un'enorme soddisfazione, perché io jo vissuto il secondo, quello del 1969. I miei cugini mi regalarono la prima maglia della Fiorentina, la maglia numero 10. Allora non c'era scritto "De Sisti", però era del capitano della Fiorentina. Io orgogliosissimo, perché è nato il mio stesso giorno il 13 marzo. Ancora oggi, il 13 marzo, il mio primo augurio che faccio va a lui. Sarebbe fantastico vivere il mio secondo scudetto vissuto di persona, il terzo della Fiorentina e sarebbe il primo di mio figlio. Ma andiamo con calma: intanto cerchiamo un bel piazzamento Uefa e, perché no, ce la mettiamo una bella Coppa Italia?"



Sulla vicenda Antognoni: "Mi dispiace molto, sono cose personali. Credo che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo passo, con questa dichiarazione di ritirare la maglia numero 10 quest'anno. È un grandissimo segno di distensione. Dico a Giancarlo: ripensaci, perché tu sei la bandiera, sei l'unico 10."