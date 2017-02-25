Contestazione: la Curva Fiesole si schiera con un comunicato. L'appuntamento è per domani...
Il gruppo Unonoveduesei della Curva Fiesole pochi minuti fa ha lanciato un duro comunicato in vista della giornata di domani. Il nucleo centrale del tifo organizzato viola, infatti, ha chiamato a racc...
Il gruppo Unonoveduesei della Curva Fiesole pochi minuti fa ha lanciato un duro comunicato in vista della giornata di domani. Il nucleo centrale del tifo organizzato viola, infatti, ha chiamato a raccolta tutti i tifosi della Fiorentina per presenziare ai campini durante la seduta d’allenamento della Fiorentina e far sentire il proprio malumore sul momento attuale della squadra viola:
Questo il comunicato ufficiale:
"ADESSO BASTA!
La Curva Fiesole chiama a raccolta tutti i Fiorentini in occasione dell'allenamento di domani mattina ai campini (ORE 10:45) per far sentire fortemente la propria rabbia nei confronti di una società, un allenatore e dei giocatori che non stanno onorando la Fiorentina e i suoi tifosi.
RISPETTO PER FIRENZE!
La Curva Fiesole"