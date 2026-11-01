Contestazione contro la società della Sampdoria prima della partita di ieri: "Liberatela ed andatevene"

I tifosi doriani sono scesi in piazza per protestare contro la dirigenza

Continua la protesta dei sostenitori blucerchiati contro la vertice del club. Nelle prime ore di oggi, in svariate zone di Genova, sono stati affissi striscioni recanti lo striscione «Liberate la Sampdoria», frase che ha fatto da filo conduttore alla successiva manifestazione della tifoseria.

Nel pomeriggio, migliaia di fan della Gradinata Sud si sono radunati per un corteo partito da Corte Lambruschini e diretto verso lo stadio Luigi Ferraris, in vista del match delle 19:30 di ieri contro la Virtus Entella. Risuonando lo slogan «Liberate la Sampdoria», i supporter hanno mostrato cartelli di contestazione all'indirizzo della proprietà e dei dirigenti, prendendo di mira in particolare il presidente Francesco De Gennaro e l'amministratore delegato Claudio Morelli.

Sono comparsi anche quattro striscioni raffiguranti i volti di De Gennaro, Fredberg, Tey e Walker capovolti e segnati da una X. Nel corso della marcia sono stati fatti esplodere alcuni botti e accesi fumogeni, mentre non si sono registrati cori di protesta rivolti alla squadra o al tecnico.