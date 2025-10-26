Contestazione a fine partita, fischi e cori: “Fuori le palle” e “Noi vogliamo gente che lotta”

Al Franchi la Fiorentina rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Bologna, ma il pari non placa la rabbia del pubblico. Al triplice fischio la Curva Fiesole ha aperto la contestazione verso la dirigenza, intonando: “Società inesistente”. Con la squadra schierata sotto la curva sono partiti altri cori: “Vogliamo gente che lotta”, “Se andiamo in B vi facciamo un culo così” e “Bisogna correre per vincere”. La squadra è stata respinta alla fine della partita, non sono mancati i fischi da parte di tutto lo stadio verso la società, i giocatori e l’allenatore.