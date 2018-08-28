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Contestazione a Della Valle, parlano i tifosi vip: "Perché dobbiamo farci del male da soli?"

Al Corriere Fiorentino alcuni tifosi viola vip hanno parlato della contestazione. Pupo: “Il supporto della Fiesole è indispensabile, ma anche la solidità economica garantita dai Della Valle. Penso sia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2018 10:05
Contestazione a Della Valle, parlano i tifosi vip: "Perché dobbiamo farci del male da soli?" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Al Corriere Fiorentino alcuni tifosi viola vip hanno parlato della contestazione. Pupo: “Il supporto della Fiesole è indispensabile, ma anche la solidità economica garantita dai Della Valle. Penso sia nell’interesse di tutti trovare un punto d’incontro”. Anche Marco Masini dice la sua: “Ognuno è libero di comportarsi come vuole, ma perché dobbiamo farci del male da soli?”. E Gianfranco Monti: “Perché dividersi?”, Gianni De Magistris invece è più incisivo: “Siamo sempre i soliti, il nemico non è più il gobbo o il romanista, ma il dellavalliano o quello che contesta”.

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