Contestazione a Della Valle, parlano i tifosi vip: "Perché dobbiamo farci del male da soli?"

Al Corriere Fiorentino alcuni tifosi viola vip hanno parlato della contestazione. Pupo: “Il supporto della Fiesole è indispensabile, ma anche la solidità economica garantita dai Della Valle. Penso sia...

Al Corriere Fiorentino alcuni tifosi viola vip hanno parlato della contestazione. Pupo: “Il supporto della Fiesole è indispensabile, ma anche la solidità economica garantita dai Della Valle. Penso sia nell’interesse di tutti trovare un punto d’incontro”. Anche Marco Masini dice la sua: “Ognuno è libero di comportarsi come vuole, ma perché dobbiamo farci del male da soli?”. E Gianfranco Monti: “Perché dividersi?”, Gianni De Magistris invece è più incisivo: “Siamo sempre i soliti, il nemico non è più il gobbo o il romanista, ma il dellavalliano o quello che contesta”.