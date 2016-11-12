Conte pesca ancora a Firenze: piace Tomovic

Antonio Conte sembra avere interesse per Tomovic: ecco i motivi...

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Chelsea di Antonio Conte sarebbe interessato a pescare ancora a Firenze e avrebbe messo gli occhi sul difensore viola Nenad Tomovic per il mercato di Gennaio. Il motivo?

La sua capacità di essere versatile avrebbe ingolosito lAntonio Conte, che sapendo di non poter fare un acquisto roboante durante la finestra di calciomercato imminente. Bonucci è l'obbiettivo principale ma è ad un passo dal rinnovo con la Juventus e Romagnoli blindato dal Milan, il difensore gigliato sembra essere una soluzione valida per arrivare fino al termine della stagione.