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Conte annulla la conferenza stampa prima della Fiorentina: "Un segnale per tutti i giornalisti"

Comunicato ufficiale dell'Inter, che annulla la conferenza stampa di Antonio Conte con la seguente motivazione: "Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 14:43
Conte annulla la conferenza stampa prima della Fiorentina: "Un segnale per tutti i giornalisti" -
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Comunicato ufficiale dell'Inter, che annulla la conferenza stampa di Antonio Conte con la seguente motivazione: "Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media "che devono garantire il rispetto delle persone" oggi non si terrà la conferenza stampa".

https://www.labaroviola.com/la-lettera-al-corriere-dello-sport-che-ha-fatto-arrabbiare-conte-battuti-dal-barca-b-pur-avendo-speso-150-milioni-solo-scuse/89175/

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