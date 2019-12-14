Conte annulla la conferenza stampa prima della Fiorentina: "Un segnale per tutti i giornalisti"
Comunicato ufficiale dell'Inter, che annulla la conferenza stampa di Antonio Conte con la seguente motivazione: "Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti...
Comunicato ufficiale dell'Inter, che annulla la conferenza stampa di Antonio Conte con la seguente motivazione: "Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media "che devono garantire il rispetto delle persone" oggi non si terrà la conferenza stampa".
https://www.labaroviola.com/la-lettera-al-corriere-dello-sport-che-ha-fatto-arrabbiare-conte-battuti-dal-barca-b-pur-avendo-speso-150-milioni-solo-scuse/89175/