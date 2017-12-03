Consigli: "La Fiorentina ha aperto un nuovo ciclo con tanti giovani che diventeranno molto forti"

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha parlato in zona mista nel corso del post partita: "bbiamo fatto una partita brutta. Ci siamo fatti mettere sotto per lunghi tratti dalla Fiorentina. Non è...

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha parlato in zona mista nel corso del post partita: "bbiamo fatto una partita brutta. Ci siamo fatti mettere sotto per lunghi tratti dalla Fiorentina. Non è facile cambiare le cose in pochi giorni, ma il mister è carico e vogliamo invertire la rotta anche noi".

Prosegue sui cambi tattici: "Abbiamo giocato col 3-4-3, ma i moduli contano poco se noi giocatori non riusciamo a fare il giusto salto mentale".

E sugli obiettivi stagionali: "Obiettivo? C'è poco da dire, ci alleniamo bene. Dobbiamo in qualche modo tirare fuori noi stessi".

Conclude con un pensiero sulla Fiorentina: "La Fiorentina è una buona squadra, non è quella degli anni passati, ma si è riaperto un ciclo con giovani che diventeranno forti".