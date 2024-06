Conosci la storia statistica della Fiorentina? Ecco il test per scoprire quanto è Viola la tua anima

Essere tifosi Viola ha un significato profondo perché la Fiorentina rappresenta uno dei club più forti di Serie A, se non esclusivamente per i trofei conquistati, almeno per i punti guadagnati sul campo, che proiettano la squadra molto in alto nella top 10 della classifica perpetua di Serie A, curiosità che ben presto approfondiremo e se non la conosci, allora devi studiare meglio la storia statistica dei Gigliati per colorare la tua anima di Viola.

Nel biennio 2023 – 2024 la Fiorentina ha vissuto un periodo florido dominando le quote delle scommesse calcio anche in Conference League, dove è riuscita ad agguantare due finali consecutive, purtroppo perse. Inoltre, nel 2023 la Viola ha sfiorato l’impresa di aggiungere un’altra Coppa Italia in bacheca.

Ma le curiosità sulla storia statistica Fiorentina sono infinite ed ecco un test per scoprire se nelle tue vene scorre sangue Viola puro.

Chi è il miglior bomber della Fiorentina in Serie A?

Negli ultimi anni sono state tante le nuove scoperte della Viola, ma già all’alba degli anni Novanta arrivavano campioni che sarebbero rimasti nella storia e nel cuore dei tifosi.

Il miglior goleador di sempre della Fiorentina è Garbiel Omar Batistuta, soprannominato dai tifosi Viola “Batigol”, che ha fissato il record a 152 gol in Serie A, battendo di una rete Kurt Hamrin.

Chi ha segnato più gol nelle gare ufficiali della Viola?

Ecco un’altra prospettiva statistica che cambia i connotati della classifica ma la morale del gol non muta quasi, perché Hamrin in questo caso ha segnato un gol in più di Batigol e si piazza al primo posto con lo score di 208 a 207.

Quante Coppe Italia ha vinto la Viola?

Prima dell’impresa sfiorata nel 2023 con mister Italiano la Fiorentina era già esperta in questo torneo, vinto per 6 volte, l’ultima nel 2001. La Viola ha vinto la prima Coppa Italia nel 1940.

Quanti scudetti possiede in bacheca la Fiorentina?

I Gigliati hanno vinto anche due scudetti, il primo nel 1956 e l’ultimo nel 1969, inoltre, tra le competizioni italiane la Viola ha messo in bacheca anche la Supercoppa nel 1996.

Qual è la posizione in classifica perpetua di Serie A della Fiorentina?

Come abbiamo già accennato prima, la Viola si trova molto in alto nella top 10 della classifica perpetua di Serie A e questo costituisce un record importantissimo, perché soltanto Roma, Milan, Inter e Juve hanno fatto più punti della Fiorentina in questa speciale classifica. I Gigliati si posizionano al quinto posto con oltre 1150 match vinti e più di 4300 punti messi in cassaforte, in 100 anni di storia del club.

Quanti trofei UEFA ha vinto la Fiorentina?

Le ultime due finali di Conference League hanno soltanto riconfermato un trend che per la Fiorentina non è una novità, perché nel 1961 la Viola ha vinto la Coppa delle Coppe. Ma non finisce qui, perché con la vittoria della Coppa Italia nello stesso anno, i Gigliati diventarono il primo club italiano a realizzare un double continentale.

Quale club è stato il primo finalista italiano nella storia della Champions?

Nel 1957 la Fiorentina fu protagonista assoluta della seconda edizione della Coppa dei Campioni d’Europa, oggi conosciuta come Champions. In quell’occasione la Viola perse 2 – 0 contro il Real Madrid, che trionfò nelle prime 5 manifestazioni del torneo, ma la Fiorentina divenne il primo club italiano in assoluto a raggiungere la finale.

Qual è il club italiano di calcio che ha raggiunto almeno una volta tutte le finali delle competizioni UEFA?

Con la finale di Conference 2023 la Viola è diventata la prima squadra italiana ad aver raggiunto almeno una volta la finale in tutte le quattro le competizioni principali della UEFA, che comprendono anche Europa League/Coppa UEFA e Champions/Coppa dei Campioni, contando anche la Coppa delle Coppe, ormai soppressa.