Confronto al Viola Park: consapevolezza e fiducia per uscire dalla crisi e San Siro non fa paura

Dopo tre giorni di riposo, la Fiorentina è tornata a lavorare al Viola Park con una rosa decimata complice gli impegni dalle nazionali. A Bagno a Ripoli c’è stato un confronto tra la squadra e Pioli con un analisi delle cose che non hanno funzionato contro la Roma. La trasferta di San Siro viene vista come una possibile svolta della stagione: la Fiorentina ha bisogno di una scossa e un match ricco di motivazioni per tutti (Pioli in primis) rappresenta una grande opportunità per invertire la rotta di una stagione fin qui molto deprimente.

Intanto dall’infermeria arrivano buone notizie con Dodò e Fazzini che hanno smaltito gli acciacchi post Roma mentre Sohm per adesso resta ai box ma continua a lavorare per smaltire la fascite plantare come sottolineato da La Gazzetta dello Sport.