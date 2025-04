Conference League, è Chelsea-Fiorentina la finale più probabile: 47% secondo i dati, 42% Chelsea-Betis

Dopo il successo della Fiorentina nell’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Celje, i viola si preparano per la sfida di ritorno in programma giovedì 17 aprile allo stadio Franchi. Nel frattempo, la piattaforma specializzata in statistiche Football Meets Data ha analizzato le probabilità delle possibili finali del torneo.

Secondo l’analisi, la combinazione più probabile per la finalissima è Chelsea-Fiorentina, con una percentuale del 47%. Segue Chelsea-Betis con il 42%, ipotesi che vedrebbe gli spagnoli qualificarsi affrontando in semifinale la vincente tra Fiorentina e Celje. Queste le percentuali sulle possibili combinazioni: