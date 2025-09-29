Conference, l'allenatore del Sigma Olomouc: "Contro la Fiorentina non partiremo certo da favoriti"

Tomsa Janotka: "Siamo molto emozionati per la gara di Firenze

L'allenatore del Sigma Olomouc, Tomsa Janotka, si prepara per la sfida di Conference League di giovedì sera contro la Fiorentina e racconta le sue impressioni.

"Siamo molto emozionati per la gara di Firenze. Vogliamo recitare un ruolo degno della Conference League e, se possibile, conquistare abbastanza punti per accedere ai playoff. Sappiamo che sarà difficile, ma non è un traguardo irraggiungibile".

Prosegue:

"Contro la Fiorentina non partiremo certo da favoriti, qualunque cosa si possa dire o pensare. Sono gare che per noi rappresentano una sfida enorme, ma credo che i ragazzi sapranno dare il massimo. Detto questo, anche la prossima partita di campionato con lo Jablonec avrà un valore fondamentale: puntiamo a vincere per restare nel gruppo delle prime sei".