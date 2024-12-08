Comuzzo: "Vittoria nella settimana più difficile, adesso siamo più tranquilli perchè Bove sta bene"

Pietro Comuzzo ha parlato in conferenza dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cagliari, queste le parole del difensore viola:"La vittoria era la cosa più importante dopo una settimana non bellis...

Pietro Comuzzo ha parlato in conferenza dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cagliari, queste le parole del difensore viola:

"La vittoria era la cosa più importante dopo una settimana non bellissima, adesso siamo più tranquilli perchè sappiamo che Edo sta bene. Il segreto non c'è, il nostro segreto è l'unione di squadra, se lavora bene tutta la squadra lavora bene anche la difesa, questa è la nostra forza che ci fa prendere meno gol possibili. Con Ranieri mi trovo benissimo, sappiamo leggere insieme le situazioni, il salvataggio e il non prendere gol è la cosa più importante, giocando con giocatori cosi forti mi fa esaltare il più possibile. La classifica noi la guardiamo ma pensiamo partita dopo partita, era importante vincere e rimanere li, sappiamo che possiamo starci li, siamo un grande gruppo e una grande squadra"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO IL CAGLIARI

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