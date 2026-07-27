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Comuzzo vicino al Torino. Nazione: “Prestito con riscatto a cifre particolarmente alte”

Per il difensore la priorità è giocare con continuità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2026 08:50
Comuzzo vicino al Torino. Nazione: “Prestito con riscatto a cifre particolarmente alte” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Comuzzo
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In questo senso si è scaldata la pista che dovrebbe portare Pietro Comuzzo al Torino. I granata hanno provato ad accelerare. Che il ‘Soldato' viola sia in uscita si è capito da tempo. Possibile prestito, con un eventuale diritto di riscatto fissato a cifre particolarmente alte. La Fiorentina continua a credere nelle sue potenzialità, ma è chiaro che adesso la priorità sia quella per lui di giocare con continuità. Lo scrive La Nazione.

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