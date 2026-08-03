Comuzzo: "Torino? Sono stato subito convinto. Nazionale? Io sono il primo a sognarla, sarei contento"

"Non sono io quello che deve raccontare la storia del Torino"

Pietro Comuzzo, difensore del Torino, ha così parlato a Tuttosport. Comuzzo, perché ha scelto il Toro? «Sin dall'inizio ho sentito quanto la società mi volesse. Non sono io quello che deve raccontare la storia del Torino: è una grande società, ha una grandissima storia quindi c'erano già le basi per convincermi. E convinto lo sono stato da subito».

Prima di firmare con il Toro aveva parlato con Abate e Petrachi? Come l'hanno convinta ad accettare l'offerta? «Io ho parlato con entrambi, ma devo dire che non ci è voluto tanto per convincermi. Sicuramente le idee di Abate sono valide, così come è valido il progetto che mi hanno illustrato l’allenatore e il direttore. Io non ci ho pensato nemmeno tanto: ero convinto e quindi ho detto sì semplicemente».

Quali sono le prime impressioni sul Toro? «Dobbiamo lavorare sull’alchimia perché magari in alcune giornate può mancare un po' di qualità, ma se c'è questa fame, se c'è appunto anche questa alchimia che si crea tra di noi, allora si può riuscire a fare qualcosa di importante».

Con la Fiorentina è stato complicato…«Mi può aiutare ad affrontare le difficoltà in maniera diversa, con più serenità e più tranquillità, dando il giusto peso alle cose». Fisicamente è arrivato in condizione? «Sì, sentirmi bene fisicamente mi aiuta poi anche a livello mentale a essere più sereno». Ha chiuso la stagione con il debutto in Nazionale: ha l’obiettivo di tornare a vestire quella maglia anche dopo il cambio di ct? «La Nazionale è qualcosa a cui tutti ambiscono e quindi io sono il primo a sognare in grande e se ci sarà la possibilità sarò semplicemente contento e felice».