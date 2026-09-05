Comuzzo: "Mi è dispiaciuto andare via da Firenze dopo 7 anni, ma ora penso solo al Torino"

L'ex difensore viola ha parlato in conferenza stampa

Il successo del Torino al Franchi porta con sé un carico di emozioni particolari per Pietro Comuzzo, fresco ex della sfida e protagonista in conferenza stampa al termine della partita. Il difensore friulano ha espresso grande gioia per la prestazione collettiva della squadra di Vanoli, sottolineando la legittimità dei tre punti conquistati: «Sono felice per la vittoria, credo che sia stata meritata. Abbiamo dato tutti il massimo, volevamo fortemente questi tre punti». Per il centrale si è trattato di un ritorno speciale in un ambiente a cui resta profondamente legato dopo un lungo percorso giovanile e professionale: «Oggi sentivo l'emozione di tornare in un posto che sento come casa, in cui ho vissuto negli ultimi sette anni. Poi, com'è ovvio che sia, mi sono concentrato sulla partita. In merito alla mia posizione sul terreno di gioco, ogni tanto il mister mi prova sia a destra che a sinistra; io mi metto sempre volentieri a disposizione in tutti i ruoli».

Ripercorrendo i mesi estivi e la separazione dal club viola, il classe 2005 ha confidato l'impatto emotivo del trasferimento sotto la mole, proiettandosi però con determinazione sul presente in maglia granata: «Andare via da Firenze e dalla Fiorentina dopo sette anni mi è dispiaciuto, ma allo stesso tempo affrontare una nuova sfida in un club storico come il Torino mi aiuta a crescere. Il futuro? Non è il momento di pensarci ora, penso solamente ad affrontare questa stagione col Toro».