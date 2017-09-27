Comunicato Unonoveduesei, aggiornamento del progetto a favore di Amatrice

In seguito all'aggiornamento del progetto "Ultras d'Italia per Amatrice", ecco il nuovo comunicato Unonoveduesei:

"La situazione attuale è la seguente: sia a Collemargone 1 che a Collemagrone 2, solamente 10 giorni fa, sono state assegnate le 111 abitazioni alla gente di Amatrice. A distanza di oltre un anno dal terremoto, le stesse non sono però ancora abitate in quanto non sono state ancora attivate le utenze. La produzione sia dei campi (realizzati dalla ditta Italgreen) che della tribuna (realizzata dalla ditta Canducci) è terminata, manca solo l'assemblaggio e il montaggio in loco. Il Genio Civile di Rieti, qualche giorno fa, per quanto concerne il progetto della tribuna ha richiesto per il perfezionamento e l'autorizzazione della pratica, un integrazione relativa a delle indagini geologiche del terreno, ovvero: "A seguito della Zona sismica ed al livello di vulnerabilità "alto" dell'opera in esame, occorre eseguire almeno 1 sondaggio geognostico con prove SPT in foro, almeno un secondo sondaggio geognostico spinto alla profondità di 30 metri, attrezzato per una prova sismica diretta, ed almeno una prova geofisica diretta in foro di tipo Down Hole o Cross Hole, ai sensi dell'Allegato "C" del Regolamento Regione Lazio n.14 del 13/07/2016, da eseguirsi nell'area di sedime della pensilina in progetto....” L'indagine geologica da integrare, è stata già eseguita diversi mesi fa per autorizzare la realizzazione delle case. Per questo motivo, trattandosi dello stesso terreno nel quale sorgeranno le nostre opere, abbiamo appreso con stupore e rammarico l’ulteriore richiesta di questo sondaggio geognostico. Ad ogni modo ci siamo adoperati in tal senso al fine di ottemperare l’ulteriore richiesta, che causerà inevitabilmente uno slittamento temporale che non ci permette ad oggi di individuare una data per il termine dei lavori. Ribadiamo con dispiacere, che anche nel nostro progetto, in territori che hanno l'esigenza di ripartire velocemente, non si seguono iter emergenziali ma procedure ordinarie. Ricordiamo invece che il pulmino 9 posti e l’intero materiale sportivo comprensivo delle maglie da gioco riportante il simbolo degli “Ultras d’Italia per Amatrice” da donare all’A.S.D. Amatrice calcio sono già pronte da diversi mesi. Seguiranno aggiornamenti."