COMUNICATO CDA FIORENTINA: La Fiorentina sta rispettando i parametri economici
"Il CdA di ACF Fiorentina, riunitosi in data odierna, ha approvato, così come previsto dal Sistema Licenze Nazionali, la situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2018 del Gruppo, le cui risulta...
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2018 12:28
"Il CdA di ACF Fiorentina, riunitosi in data odierna, ha approvato, così come previsto dal Sistema Licenze Nazionali, la situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2018 del Gruppo, le cui risultanze si confermano nel pieno rispetto dei parametri indicati dai regolamenti degli Organi di Controllo."
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