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COMUNICATO CDA FIORENTINA: La Fiorentina sta rispettando i parametri economici

"Il CdA di ACF Fiorentina, riunitosi in data odierna, ha approvato, così come previsto dal Sistema Licenze Nazionali, la situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2018 del Gruppo, le cui risulta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2018 12:28
COMUNICATO CDA FIORENTINA: La Fiorentina sta rispettando i parametri economici -
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"Il CdA di ACF Fiorentina, riunitosi in data odierna, ha approvato, così come previsto dal Sistema Licenze Nazionali, la situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2018 del Gruppo, le cui risultanze si confermano nel pieno rispetto dei parametri indicati dai regolamenti degli Organi di Controllo."

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