COMUNICATO ACF, PROLUNGATO IL PERMESSO DI KALINIC DI 48 PER PROBLEMI FAMILIARI
Attraverso il proprio sito ufficiale, La Fiorentina ha rilasciato un comunicato riguardante il numero 9 viola Nikola Kalinic
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 11:03
ACF Fiorentina comunica che giovedì 13 luglio al calciatore Nikola Kalinic è stato concesso, per motivi familiari, un permesso fino a lunedì 17 luglio.
In data odierna, il Club ha deciso di concedere ulteriori 48 ore per dargli modo di risolvere, in via definitiva, la sua situazione familiare.
La Società, infine, fa presente che, pur sensibile ai disagi dei propri tesserati, valuterà quanto necessario per la tutela degli interessi del Club e della Squadra.