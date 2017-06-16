Comunicato ACF, il Dott. Pengue sostituirà il Dott. Manetti

La Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale fa sapere di aver scelto un nuovo dottore che andrà a sostituire Manetti

ACF Fiorentina comunica che, a partire dal 1 luglio 2017, il Dottor Luca Pengue sarà il nuovo Responsabile dell’Area Sanitaria. Il Dottor Pengue, già medico sociale della società viola dalla stagione 2012-13, subentra al Dottor Paolo Manetti, che dopo 15 anni lascerà la Fiorentina e al quale rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti per la professionalità e la competenza dimostrata durante la sua permanenza nel Club.