Comprare o vendere? Ma intanto è Aventino. Manca un manager con idee moderne...

Sul Corriere Fiorentino di oggi troviamo il commento di Antonio Montanaro alle dichiarazioni pronunciate ieri dal dg della Fiorentina Corvino. Questo un estratto: “Il timore è che un lungo periodo di...

Sul Corriere Fiorentino di oggi troviamo il commento di Antonio Montanaro alle dichiarazioni pronunciate ieri dal dg della Fiorentina Corvino. Questo un estratto: “Il timore è che un lungo periodo di limbo possa allontanare Firenze dalla Fiorentina e, soprattutto, la Fiorentina dalle posizioni di prestigio raggiunte negli ultimi dieci anni (nel calcio italiano e in quello europeo). Non è dato sapere, per ora, se e quando finirà l’Aventino dei Della Valle, né se qualche imprenditore sia pronto ad acquistare il club (l’impressione è che il sì al nuovo stadio sia decisivo). Nel frattempo però è possibile avere almeno qualche manager con idee (e soluzioni) più vicine al calcio moderno?”.