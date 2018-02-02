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Comprare o vendere? Ma intanto è Aventino. Manca un manager con idee moderne...

Sul Corriere Fiorentino di oggi  troviamo il commento di Antonio Montanaro alle dichiarazioni pronunciate ieri dal dg della Fiorentina Corvino. Questo un estratto: “Il timore è che un lungo periodo di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2018 10:26
Comprare o vendere? Ma intanto è Aventino. Manca un manager con idee moderne... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola
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Sul Corriere Fiorentino di oggi  troviamo il commento di Antonio Montanaro alle dichiarazioni pronunciate ieri dal dg della Fiorentina Corvino. Questo un estratto: “Il timore è che un lungo periodo di limbo possa allontanare Firenze dalla Fiorentina e, soprattutto, la Fiorentina dalle posizioni di prestigio raggiunte negli ultimi dieci anni (nel calcio italiano e in quello europeo). Non è dato sapere, per ora, se e quando finirà l’Aventino dei Della Valle, né se qualche imprenditore sia pronto ad acquistare il club (l’impressione è che il sì al nuovo stadio sia decisivo). Nel frattempo però è possibile avere almeno qualche manager con idee (e soluzioni) più vicine al calcio moderno?”.

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