Compper: "Tifo Fiorentina, ma il Gladbach verrà a Firenze per fare la partita e vincerla"

ll Borussia M'Gladbach ha una rosa ampia e può permettersi qualche cambio. Creano sempre molte occasioni

Marvin Compper, in viola nella stagione 2012/13 ed attualmente in forza al RB Lipsia, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in vista dell'imminente sfida tra la Fiorentina ed il Borussia Mönchengladbach: "Sono una squadra difficile da battere, ho visto la partita della Fiorentina dove il Borussia ha creato molte occasioni. E lo stesso è accaduto contro di noi. Sarà difficile per la Fiorentina anche la gara di ritorno al Franchi, verranno lì per fare la partita. Il Gladbach ha anche una rosa ampia e può permettersi qualche cambio. Spero che la Fiorentina possa passare il turno e possa risalire qualche posizione in classifica. Faccio il tifo per i viola".