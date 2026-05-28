Como a caccia di italiani. Tuttosport rivela: "Per la difesa piace Comuzzo della Fiorentina"
Potrebbe nascere un Como Made in Italy, il giovane difensore gigliato è entrato nel mirino
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 09:44
Quest’estate potrebbe nascere un Como Made in Italy: i lombardi, infatti, per la questione liste, cercano elementi nostrani. Per la difesa piace Comuzzo della Fiorentina per rimpiazzare Diego Carlos, che rientrerà al Fenerbahçe per fine prestito. In avanti fari puntati sull’esterno offensivo Cambiaghi (Bologna) e sull’attaccante Sebastiano Esposito (Cagliari); mentre aumenta la fiducia di trattenere almeno per un altro anno il fantasista Nico Paz dal Real Madrid. Lo riporta Tuttosport.