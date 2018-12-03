Commosso ringraziamento alla curva Fiesole del piccolo figlio di Magherini. Il video
A Facebook nel gruppo in ricordo di Riccardo Magherini, il figlio Brando ha voluto ringraziare lo stadio e in particolare la Curva Fiesole per la coreografia fatta in onore del padre.Poche parole ma m...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 12:39
A Facebook nel gruppo in ricordo di Riccardo Magherini, il figlio Brando ha voluto ringraziare lo stadio e in particolare la Curva Fiesole per la coreografia fatta in onore del padre.
Poche parole ma molto commosse da parte del piccolo: "Grazie a tutti, vi voglio tanto bene. Un bacio dal babbo".
Questo il video: