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Commosso ringraziamento alla curva Fiesole del piccolo figlio di Magherini. Il video

A Facebook nel gruppo in ricordo di Riccardo Magherini, il figlio Brando ha voluto ringraziare lo stadio e in particolare la Curva Fiesole per la coreografia fatta in onore del padre.Poche parole ma m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 12:39
Commosso ringraziamento alla curva Fiesole del piccolo figlio di Magherini. Il video - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Coerografia Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Coerografia Curva Fiesole
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A Facebook nel gruppo in ricordo di Riccardo Magherini, il figlio Brando ha voluto ringraziare lo stadio e in particolare la Curva Fiesole per la coreografia fatta in onore del padre.

Poche parole ma molto commosse da parte del piccolo: "Grazie a tutti, vi voglio tanto bene. Un bacio dal babbo".

Questo il video:


 

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