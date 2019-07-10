Commisso: "Voglio salutare tutti i tifosi, soprattutto i bambini. Qui a New York si lavora"
In video-chiamata dagli Stati Uniti, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rivolto il suo messaggio ai tifosi viola accorsi alla serata di presentazione al Viola Village: "Voglio salutare tu...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 00:14
In video-chiamata dagli Stati Uniti, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rivolto il suo messaggio ai tifosi viola accorsi alla serata di presentazione al Viola Village: "Voglio salutare tutti i tifosi viola, ma soprattutto i bambini: voglio bene a tutti loro. Qui a New York si lavora. La squadra viene in America e li aspettiamo”.
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