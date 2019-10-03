Commisso: "Voglio costruire lo stadio e il centro sportivo. Ecco il nostro obiettivo stagionale"

Ci sono altre dichiarazioni del presidente viola Rocco Commisso a radio Rai; "Obiettivo Champions? E’ il primo anno e non so dove arriveremo, vogliamo migliorare rispetto all’anno scorso e crescere pi...

Ci sono altre dichiarazioni del presidente viola Rocco Commisso a radio Rai; "Obiettivo Champions? E’ il primo anno e non so dove arriveremo, vogliamo migliorare rispetto all’anno scorso e crescere piano piano. Voglio costruire lo stadio e pure il centro sportivo, la politica italiana deve agevolare chi vuole investire in Italia. Abbiamo valutato l’ipotesi di ristrutturare l’Artemio Franchi, ma in Italia ci sono i vincoli per i monumenti. Fiorentina-Udinese alle 6,30 della mattinata americana? Non è un problema. Matteo Renzi? Non voglio fare politica. Posso dire che ho parlato con lui, e sia lui che Nardella sono stati molto gentili con me”.