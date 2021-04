Commisso, visita il Viola Park per verificare lo stadio dei lavori. Poi al centro sportivo

Novità per quanto riguarda il programma odierno di Rocco Commisso che ho tornato di recente in Italia. Il presidente viola ha visitato nella mattinata il cantiere del Viola Park per verificare lo stato dei lavori in corso, dopodichè ha incontrato la squadra al centro sportivo.

Il numero uno viola si è intrattenuto a parlato con l’allenatore e i dirigenti, durante l’allenamento mattutino

SKY SPORT, RIBERY VICINO AL RINNOVO DEL CONTRATTO, DOVREBBE RESTARE UN ALTRO ANNO