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Commisso tra ansia e gioia ha seguito la viola. Per la prima di campionato sarà in Italia

Secondo quanto scrive La Nazione, ieri tra ansia e gioia poi Rocco Commisso ha vissuto così la prima gara ufficiale della Fiorentina. Si è divertito molto, soprattutto pensando che tra qualche giorno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2019 10:37
Commisso tra ansia e gioia ha seguito la viola. Per la prima di campionato sarà in Italia - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive La Nazione, ieri tra ansia e gioia poi Rocco Commisso ha vissuto così la prima gara ufficiale della Fiorentina. Si è divertito molto, soprattutto pensando che tra qualche giorno rivedrà i suoi calciatori e potrà riabbracciarli al centro sportivo e poi nella gara d'esordio in campionato contro il Napoli. Il neo patron viola sarà poi anche a Marassi per seguire Genoa-Fiorentina.

 

 

 

 

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