Commisso tra ansia e gioia ha seguito la viola. Per la prima di campionato sarà in Italia
Secondo quanto scrive La Nazione, ieri tra ansia e gioia poi Rocco Commisso ha vissuto così la prima gara ufficiale della Fiorentina. Si è divertito molto, soprattutto pensando che tra qualche giorno...
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2019 10:37
Secondo quanto scrive La Nazione, ieri tra ansia e gioia poi Rocco Commisso ha vissuto così la prima gara ufficiale della Fiorentina. Si è divertito molto, soprattutto pensando che tra qualche giorno rivedrà i suoi calciatori e potrà riabbracciarli al centro sportivo e poi nella gara d'esordio in campionato contro il Napoli. Il neo patron viola sarà poi anche a Marassi per seguire Genoa-Fiorentina.