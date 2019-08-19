Commisso tra ansia e gioia ha seguito la viola. Per la prima di campionato sarà in Italia

Secondo quanto scrive La Nazione, ieri tra ansia e gioia poi Rocco Commisso ha vissuto così la prima gara ufficiale della Fiorentina. Si è divertito molto, soprattutto pensando che tra qualche giorno...

A cura di Redazione Labaroviola 19 agosto 2019 10:37

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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