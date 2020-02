Ai giornalista presenti a Genova ha parlato anche il presidente Commisso: “Noi abbiamo vinto con la Primavera, con le donne e pure oggi: tornerò a casa sicuramente felice. Il VAR? L’unica cosa che ho chiesto è che la legge sia uguale per tutti, prima si controlla e poi si prendono le decisioni. E’ stata una bellissima giornata, anche se la Samp non si meritava di prendere cinque gol, ma anche noi ne abbiamo presi altrettanti dal Cagliari. La classifica? E’ più importante vincere che pareggiare due partite. Duncan? E’ fenomenale, molto meglio di me: io ero più rozzo (ride, ndr). Lo stadio? Voglio ringraziare Nardella e il Comune di Firenze perché abbiamo parlato molto ma qui voglio avanzare le idee e fare tutto fast fast fast”.