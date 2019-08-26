Commisso: “Questa notte ho dormito poco. Complimenti ai ragazzi, dobbiamo continuare così”
Queste le parole rilasciate ieri al Corriere Fiorentino dal presidente Viola Rocco Commisso all’uscita dal suo hotel: “Questa notte ho dormito poco ed ho anche rivisto la partita. Ho fatto diversi gir...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2019 09:37
Queste le parole rilasciate ieri al Corriere Fiorentino dal presidente Viola Rocco Commisso all’uscita dal suo hotel: “Questa notte ho dormito poco ed ho anche rivisto la partita. Ho fatto diversi giri tra pranzo e stadio. Barone mi fa lavorare molto e senza riposo. La squadra ha fatto molto bene, questa è la squadra che voglio complimenti ai ragazzi. Dobbiamo continuare così”.