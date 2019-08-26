Commisso: “Questa notte ho dormito poco. Complimenti ai ragazzi, dobbiamo continuare così”

Queste le parole rilasciate ieri al Corriere Fiorentino dal presidente Viola Rocco Commisso all’uscita dal suo hotel: “Questa notte ho dormito poco ed ho anche rivisto la partita. Ho fatto diversi gir...

Queste le parole rilasciate ieri al Corriere Fiorentino dal presidente Viola Rocco Commisso all’uscita dal suo hotel: “Questa notte ho dormito poco ed ho anche rivisto la partita. Ho fatto diversi giri tra pranzo e stadio. Barone mi fa lavorare molto e senza riposo. La squadra ha fatto molto bene, questa è la squadra che voglio complimenti ai ragazzi. Dobbiamo continuare così”.