Grande soddisfazione per il patron della Fiorentina Rocco Commisso, che dopo il successo a Napoli ha affidato a Twitter la sua gioia: “Una grande partita i miei ragazzi. Ero in viaggio e ho sentito tutta la partita alla radio. Questa è la Fiorentina che voglio. Dopo la bella prova contro l’Atalanta, anche oggi abbiamo fatto una bella prestazione mettendo in campo tutto quello che avevamo. Siamo stati compatti, grintosi, abbiamo lottato su tutti i palloni. Complimenti ai ragazzi ed a Mister Iachini che sta facendo un gran lavoro. Grazie anche ai nostri tifosi che ci sostengono dal primo all’ultimo minuto”.